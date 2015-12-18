У Салоніках консульство Туреччини закидали коктейлями Молотова
10:56, 18 грудня 2015Світ
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Близько 25 осіб у масках атакували з допомогою пляшок із запалювальною сумішшю будівлю консульства Туреччини в Салоніках.
REUTERS
Напад стався близько 3.20 ранку, коли невідомі кинули близько 15 пляшок із запалювальною сумішшю в поліцейських, що охороняли будівлю консульства, передає "ЄвроПравда" з посиланням на грецьке агентство ANA-MPA.
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Злочинці після скоєного відразу втекли.
Поліція не повідомляє про поранених або характер пошкоджень консульства. Справа поки що розслідується.
Нагадаємо, раніше в Греції висловлювали обурення у зв'язку з порушеннями турецькими винищувачами грецького повітряного простору.
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