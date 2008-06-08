В Індонезії двоє студентів на знак протесту зашили роти
11:37, 08 червня 2008Світ
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Пікет проти підвищення цін на паливо
Двоє індонезійських студентів зашили нитками роти і приєдналися до пікетників, які протестують проти різкого підвищення цін на паливо.
Починаючи з травня уряд Індонезії підвищив внутрішні ціни на енергоносії до 30%, що викликало масу обурень в країні, де мільйони жителів і так страждають від дефіциту паливо і постійного зростання цін на продовольство.
Студенти із зашитими ротами приєдналися до 20 соратників по протесту в Джакарті.
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