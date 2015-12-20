Члени російської партії "Яблуко" обрали нового лідера

Про це повідомляє прес-служба політичного об'єднання, передає Lenta.ru. В ході другого туру її підтримав 91 делегат з'їзду з 154. Конкурент Слабунової, колишній депутат закзборів Псковської області Лев Шлосберг, набрав 56 голосів. Сім бюлетенів були визнані недійсними.

Читайте такожУ центрі Москви затримали лідера партії "Яблуко" Кандидатуру карельського депутата в голови партії висунув Сергій Мітрохін, який обіймав посаду керівника "Яблука" до теперішнього часу. В її підтримку виступив також засновник партії Григорій Явлінський.

Емілії Слабуновій 57 років, вона член політичного комітету партії "Яблуко", має вчений ступінь кандидата педагогічних наук.

На минулому з'їзді партії і Мітрохін, і Явлінський відмовилися від висування своїх кандидатур на посаду голови політичного об'єднання. Про самовідвід вони оголосили після внесення в партійний статут поправки, що обмежує перебування на посаді голови однієї особи більше двох термінів, тобто максимум - 8 років.