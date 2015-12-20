У Туреччині заявили про продовження відведення своїх військ з іракської провінції Мосул

Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ (МЗС) Туреччини, передає Росбалт. В турецькому МЗС відзначили, що військові прибули до захопленого ІДІЛ міста Мосул на півночі Іраку для навчання курдських повстанців.

Читайте такожДавутоглу пояснив необхідність присутності турецьких військових в ІракуАнкара заявила, що готова співпрацювати з Іраком з метою більш тісної координації спільних зусиль для перемоги над ІДІЛ. У той же час прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу на засіданні Ради директорів Товариства зовнішньоекономічних зв'язків у Стамбулі заявив, що турецькі військові будуть залишатися біля Мосула і навчати місцевих добровольців аж до звільнення міста від ІДІЛ. Ахмет Давутоглу звинуватив уряд і збройні сили Іраку в неефективній боротьбі з терористами, яка призвела до втрати другого за величиною міста країни.

Про те, що батальйон турецьких солдатів розміщений поблизу захопленого терористичним угрупованням "Ісламська держава" міста Мосул, ЗМІ повідомили 4 грудня. Ці війська були посилені бронетехнікою.

Анкара пояснювала необхідність військової присутності підготовкою ополченців з числа місцевих жителів. Іракський МЗС кваліфікував дії Туреччини як вторгнення. Багдад відкинув можливість проведення неузгодженої з ним військової операції і вимагав виведення турецьких підрозділів. Пізніше під час телефонної розмови президент США Барак Обама закликав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вивести війська з Іраку.