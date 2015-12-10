Туреччина не буде виводити війська з Іраку - Ердоган

За словами Ердогана, питання про виведення військ, які знаходяться в сусідній країні з метою допомоги у підготовці іракської армії, в даний час не варто, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Він нагадав, що турецькі військові перебувають в Іраку з 2014 року. Їх завдання полягає в допомозі іракській стороні в боротьбі проти екстремістського угруповання "Ісламська держава".

Турецький контингент розквартирований в районі Мосула в іракському Курдистані.

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Прибуття нових турецьких підрозділів, зокрема танкового батальйону, в останні дні викликало бурхливу реакцію в ряді країн. МЗС Росії назвав це "грубим порушенням міжнародного права".

Ердоган повідомив журналістам в Анкарі, що на 21 грудня в Іраку запланована тристороння зустріч за участю представників Туреччини, регіональних курдських влади та США.

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