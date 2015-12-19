Обама закликав президента Туреччини вивести війська з Іраку - Білий дім

Про це повідомила в п'ятницю прес-служба Білого року за підсумками телефонної розмови між президентом США Бараком Обамою і його турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом, передає ТАСС.

Вони обговорили конфлікт між Туреччиною та Іраком, який виник у зв'язку з направленням турецьких військ на північ сусідньої країни.

"Президент США закликав президента Ердогана зробити додаткові кроки в цілях деескалації напруженості з Іраком, у тому числі продовжити виведення турецьких військ", - зазначила прес-служба. За її словами, Обама також підкреслив необхідність поваги Туреччиною суверенітету і територіальної цілісності Іраку".

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"Лідери двох держав домовилися продовжити роботу в цих цілях і зійшлися на думці, що Сполучені Штати, Туреччина і Ірак мають вжити спільні зусилля, щоб знизити напруженість і координувати військові дії в боротьбі з угруповання "Ісламська держава", - зазначила прес-служба Білого дому. Вона повідомила, що Обама і Ердоган обговорили також співробітництво з урегулювання ситуації в Сирії, в тому числі "зусилля по зміцненню помірної опозиції", і боротьбу з бойовиками ІД в цій країні.

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Як повідомляв УНІАН раніше, віце-президент США Джо Байден у ході розмови з прем'єр-міністром Іраку Хайдером аль-Абаді зазначив, що Туреччина повинна вивести війська, які були направлені в Ірак без дозволу іракського уряду.

Нагадаємо, кілька сотень турецьких солдатів були розміщені на півночі Іраку поблизу захопленого терористами «Ісламської держави» міста Мосул.

У свою чергу, Ірак заявив, що введення турецьких військ у північну частину країни є порушенням його суверенітету, і зажадав їх негайно вивести. 12 грудня іракська влада звернулася зі скаргою до Ради Безпеки ООН у зв'язку з присутністю турецьких військ на півночі країни.