В Іраку вперше за останні 40 років пройшов конкурс краси

Переможниця першого в Іраку з 1972 року конкурсу краси зазначила, що її нова робота - це показати, що Ірак залишається "країною краси і культури всупереч тероризму і насильству", повідомляє Радіо Свобода.

"Двадцятирічну Шаіму Абдельрахман оголосили переможницею конкурсу, який був проведений на тлі суворих заходів безпеки в банкетному залі готелю в Багдаді пізно ввечері 19 грудня", - говориться в повідомленні.

Студентку, яка вивчає економіку, з міста Кіркук обрали з дев’яти учасниць конкурсу без дефіле в купальниках.

Абдельрахман також сказала, що вона працюватиме для сприяння освітніх ініціатив, особливо серед людей, які є переселенцями в результаті конфлікту.

Захід організував неурядовий фонд медіа, культури та інформації Аль-Мада.

Фіналістки відвідали табір для переселенців у Багдаді.

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Телеканал Аль-Арабія повідомив, що проведення заходу спочатку планувалося в жовтні, але його перенесли після того, як місцеві священнослужителі і релігійні лідери засудили захід як аморальний.

Також телеканал повідомляв, що дві конкурентки відмовилися від участі в конкурсі після отримання анонімних погроз.