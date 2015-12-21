У Польщі затримали рекордну партію кокаїну: 178 кілограмів вартістю 27 мільйонів євро (фото)
Наркотики перевозили у вантажівці серед бананів.
Рекордну для Польщі партію кокаїну затримала польська поліція у передмісті Варшави.
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Про це повідомляє канал TVN Warszawa, пише "Європейська правда".
Наркотики виявили в результаті спецоперації на одному з оптових складів польської столиці. Затриманому 40-річному водієві може загрожувати щонайменше три роки позбавлення волі за контрабанду великих партій наркотиків.
"Йдеться про контрабанду 178 кг кокаїну. Його вартість оцінюється в 105 млн злотих (27 млн євро). Ми ще не затримували таких партій кокаїну, який мав би таку якість. 90% партії – це чистий кокаїн", - сказав речник столичної поліції Маріуш Мрозек.
Він розповів, що кокаїн потрапив до Польщі з Колумбії через Бельгію.
"Наркотики були заховані серед бананів, які перевозили у вантажівці", - додав Мрозек.
Крім того у поліції вважають, що кокаїн призначався для країн Західної Європи, оскільки в Польщі для партій такого розміру ринок нерозвинений. Те, що вантажівка прибула з Бельгії, пояснюють заплутаністю маршрутів контрабандистів.