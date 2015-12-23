Чилійський генерал отримав 18 років за розстріл охоронців президента Альєнде в ході перевороту в 1973

Як передає "Лента.ру" з посиланням на канал Telesur, суд визнав генерала винним в тому, що він віддав наказ стратити Вагнера Салінаса Муньоса і Франсіско Лару Руїса.

В день перевороту 11 вересня 1973 року, в розташування полку Такна, яким командував Рамірес, доставляли затриманих прихильників законної влади.

Салінаса і Лару, які працювали в службі безпеки, переворот застав у місті Талька. Вони вирішили їхати в Сантьяго, але були затримані поліцією. Вона передала їх солдатам, які доставили заарештованих в полк Такна.

Як показало розслідування і встановив суд, Рамірес наказав капітану Луїсу Гільєрмо Мені розстріляти Салінаса і Лару.

11 вересня 1973 року в Чилі стався військовий переворот під керівництвом Аугусто Піночета, в ході якого був повалений Альєнде. Сам він під час штурму президентського палацу загинув, члени його кабінету, чимало держслужбовців та лівих політичних активістів були заарештовані, страчені або втекли з країни.

Хунта, що захопила владу, широко застосовувала масові арешти, тортури і позасудові страти. Загальна кількість постраждалих становить 40 тисяч чоловік, з них більше 3 тисяч пропали безвісти або були вбиті.

Піночет залишався главою держави до 1990 року і помер в 2006 році, так і не поставши перед судом, хоча проти нього висувалися звинувачення. Деякі прихильники колишнього диктатора були арештовані і засуджені нинішньою чилійською владою.