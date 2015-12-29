Іракські військові повідомили про затримання міністра фінансів ІДІЛ
16:24, 29 грудня 2015Світ
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Іракським військовим вдалося в результаті операції по звільненню міста Ер-Рамаді схопити терориста, який виконував роль міністра фінансів угруповання "Ісламська держава", заявило інформаційне бюро військового командування.
REUTERS
"Жителі Ер-Рамаді повідомили силам безпеки, що так званий "міністр фінансів" ІД ховається в місті серед жителів і намагався втекти після розгрому терористів. Він був арештований", — повідомляє РИА Новости з посиланням на дані військового інформбюро на сторінці в Facebook.
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Як повідомляв УНІАН, 28 грудня іракська армія заявила про перемогу над бойовиками "Ісламської держави", захопивши комплекс урядових будівель у західному іракському місті Рамаді.
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