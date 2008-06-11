США допоможуть Казахстану зміцнити військовий флот на Каспії

Американці готові брати участь в будуванні бойових кораблів і об`єктів інфраструктури для казахського флоту. Про це 11 червня повідомляє інформаційне агентство "Казахстан Сьогодні" з посиланням на на заяву командувача Центральним командуванням ВМС США віце-адмірала Кевіна Косгріффа (Kevin Cosgriff).

Відповідаючи на запитання журналістів, американський віце-адмірал, зокрема, вказав на те, що США мають намір сприяти зміцненню військового потенціалу Казахстану на Каспії і опрацьовуватимуть конкретні параметри своєї участі в цьому процесі за дипломатичними каналами, підключивши відповідні структури у Вашингтоні. Уряд Казахстану, зі свого боку, має сформулювати підходи до розвитку ВМС і визначитися з їх розмірами і завданнями.

Одним з варіантів двосторонньої військово-технічної співпраці, на думку Кевіна Косгріффа, може стати постачання казахському флотові кораблів та іншої техніки зі складу ВМС США. Крім того, у разі зацікавленості Астани в будуванні нових кораблів, віце-адмірал не виключив можливості участі американських компаній у відповідних тендерах.

Водночас, незалежно від рішення Казахстану про самостійне будування або закупівлю кораблів в Європі, Росії чи США, американський флот, за словами Кевіна Косгріффа, готовий поділитися досвідом з казахськими колегами.

Лента.ру