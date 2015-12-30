Саудівська Аравія критикує Росію за вбивство лідера сирійських повстанців

Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ми вважаємо, що вбивство Захрана Аллуша, як і інших лідерів, які виступають за мирне вирішення конфлікту і протистоять Даіш ["Ісламській державі" - ред.] у Сирії не сприяє мирному процесу в цій країні", - сказав Джубейр.

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"Армія ісламу" – одне з найбільш впливових повстанських угруповань, у його складі - десятки тисяч бойовиків.

Воно користується підтримкою Саудівської Аравії і діє переважно в передмістях сирійської столиці.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Держдепартаменті США відзначають, що смерть лідера сирійського повстанського угрупування "Джейш аль-Іслам" ("Армія ісламу") Захрана Аллуша ускладнює зусилля щодо початку переговорів про врегулювання кризи в Сирії.