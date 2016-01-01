Кім Чен Ин закликав створити умови "для самостійного возз'єднання" двох Корей

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин підтримує нормалізацію відносин своєї країни з Південною Кореєю. Про це він заявив під час свого новорічного звернення до народу, яке транслювалося по телебаченню, передає "ВВС Росія" з посиланням на місцеве агентство "Ренхап".

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У своєму виступі північнокорейський лідер закликав, зокрема, створити умови "для самостійного возз'єднання" двох країн.

При цьому Кім Чен Ин підкреслив необхідність подальшого зміцнення обороноздатності країни, а також розвитку економіки.

Відзначимо, що останнім часом Сеул і Пхеньян відновили переговори про нормалізацію відносин між державами.

Зокрема, одна з останніх зустрічей на цю тему відбулася 11 грудня. Сторони, зокрема, обговорювали можливість розморожування співробітництва щодо ряду економічних проектів. У той же час аналітики не чекають від переговорів якогось прориву.

Між КНДР і Південною Кореєю після закінчення військового конфлікту в 1953 році досі не підписаний повноцінний мирний договір. Формально між країнами було укладено перемир'я, проте в 2013 році на тлі чергового загострення відносин із сусідами КНДР в односторонньому порядку вийшла з угоди.