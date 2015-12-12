КНДР і Південна Корея розпочали другий раунд переговорів щодо нормалізації відносин

Переговори проходять на території Північної Кореї. Обидві країни представлені чиновниками, в прямий обов'язок яких входить робота над мирним об'єднанням двох Корей, повідомляє Російська служба ВВС.

Представники Південної Кореї вимагають дозволити сім'ям, які опинилися по різні сторони лінії розмежування, бачитися на регулярній основі. Також Сеул виступає за розширення гуманітарного співробітництва.

Читайте такожУ КНДР невдало запустили балістичну ракету

У свою чергу Пхеньян вимагає, щоб Південна Корея знову дозволила своїм громадянам відвідувати гору Кимгансан в Північній Кореї, так як це важливо для туристичної галузі КНДР.

Сторони також обговорюють можливість розморожування співпраці з низки економічних проектів. У той же час аналітики не чекають від переговорів якогось прориву.

Переговори почалися в п'ятницю. Вони проводяться за ініціативою Пхеньяна, який виступив за нормалізацію відносин між країнами, які в черговий раз загострилися після того, як два військовослужбовці Південної Кореї в серпні постраждали при підриві північнокорейської міни.