Ердоган назвав гітлерівську Німеччину зразком президентської влади

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган привів гітлерівську Німеччину в якості зразкової унітарної держави з президентською системою влади, повідомляє оглядач, повідомляє Обозреватель з посиланням на Reuters.

Таким чином турецький лідер прокоментував питання проведення в країні конституційної реформи.

За словами Ердогана, в Туреччині можливо ввести президентську форму правління за умови збереження унітарної держави.

"У світі є приклади таких країн. Ви можете це побачити в гітлерівській Німеччині. Є й інші пізніші приклади в інших державах", - заявив Ердоган.

Турецький чиновник, коментуючи агентству даний вислів, заявив, що його слова були вирвані з контексту.

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"Є як хороші, так і погані приклади унітарних держав з президентською системою влади. Нацистська Німеччина була, очевидно, одним з найбільш ганебних прикладів в історії", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Ердоган відмовив Росії у спільній боротьбі проти "Ісламської держави".