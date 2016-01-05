Поліція Іспанії затримала велику партію кокаїну - BBC
Іспанська поліція затримала 3 тонни кокаїну й арештувала 11 підозрюваних у наркоторгівлі.
Затримані є громадянами Британії, Нідерландів і Іспанії, повідомляє BBC Україна.
Наркотик було виявлено в мікроавтобусі на складі в північно-західній області Галісія після "підказки" від британського національного бюро боротьби з організованою злочинністю.
Припускають, що кокаїн призначався для подальшого транспортування на курорти південного узбережжя Коста-дель Соль.
Читайте такожУ порту Валенсії виявили велику партію піддонів, зроблених з кокаїну
За словами поліції, це найбільша партія наркотиків, перехоплених правоохоронцями за минулі 17 років.
Поліція виявила там також мільйон євро готівки і пістолет.
Іспанія є важливим пунктом нелегального транспортування до Європи наркотиків з Південної Америки.
Читайте такожУ Нідерландах поліція знайшла серед ананасового соку більше тонни кокаїну