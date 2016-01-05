Поліція Іспанії затримала велику партію кокаїну - BBC

Затримані є громадянами Британії, Нідерландів і Іспанії, повідомляє BBC Україна.

Наркотик було виявлено в мікроавтобусі на складі в північно-західній області Галісія після "підказки" від британського національного бюро боротьби з організованою злочинністю.

Припускають, що кокаїн призначався для подальшого транспортування на курорти південного узбережжя Коста-дель Соль.

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За словами поліції, це найбільша партія наркотиків, перехоплених правоохоронцями за минулі 17 років.

Поліція виявила там також мільйон євро готівки і пістолет.

Іспанія є важливим пунктом нелегального транспортування до Європи наркотиків з Південної Америки.

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