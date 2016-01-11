"Зоряні війни" увійшли до трійки найкасовіших фільмів

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії-прокатника фільму Disney Walt Disney Co, передає Лента.ру.

За минулий уїкенд збори сьомої частини кіносаги по всьому світу склали близько 145 мільйонів доларів, з них 50 мільйонів припали на Китай, де фільм вийшов у прокат тільки 9 січня. Загальний обсяг зборів, таким чином, досяг 1,73 мільярди доларів, з них 821 мільйонів доларів припало на США.

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За обсягом зборів «Пробудження сили» змогло змістити на четверту позицію фільм «Світ Юрського періоду», який заробив у прокаті 1,66 мільярда доларів. Найкасовішим фільмом за всю історію залишається «Аватар» Джеймса Кемерона (2,78 мільярда доларів), на другому місці — стрічка «Титанік» того ж режисера (2,18 мільярда доларів).

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