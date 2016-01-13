Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь на кордоні з КНДР

Про це повідомляє Reuters з посиланням на військового чиновника, в той час як сеульское агентство уточнює, що це був північнокорейський безпілотник.

Південнокорейське агентство Yonhap повідомляє, що південнокорейські війська зробили близько 20 пострілів у бік пролітає північнокорейського дрона.

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Безпілотник пролетів через кордон і вторглися на територію Південної Кореї на кілька десятків метрів, уточнює AFP з посиланням на Міністерство оборони в Сеулі.

Вторгнення сталося поблизу наглядового посту Південної Кореї на горі Дора, приблизно в 47 км на північ від Сеула, в 2:10 ночі за місцевим часом.

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Після того, як південнокорейські солдати відкрили попереджувальний вогонь безпілотник "відразу ж повернувся на північ", додали в південнокорейському Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, КНДР 6 січня оголосила про успішне випробування водневої бомби. Вибух був визнаний техногенним, але міжнародні експерти все ще сумніваються, що корейці зазнали саме водневу бомбу, виготовлення якої вимагає знання високих технологій.

Рада Безпеки ООН висловила протест проти дій Північної Кореї і готує новий раунд санкцій. США, Південна Корея і Японія також обіцяли підготувати відповідь на дії КНДР. 13 січня Палата представників Конгресу США схвалила закон про санкції проти КНДР.