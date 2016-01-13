Екс-глава РЖД попередив соратників Путіна про "ротацію" - Bloomberg
Екс-глава "Російських залізниць" (РЖД) Володимир Якунін, який, як вважається, залишив найближче оточення Володимира Путіна, вважає, що той продовжить зміни у своєму оточенні.
Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає "Українська правда".
"У цьому колі (наближених) продовжиться ротація", – сказав він, додавши, що Путін зараз формує стабільний "правлячий клас, який був у Росії з царських часів".
Він вважає, що формування такого класу може тривати десятиліття.
Також екс-чиновник, який до серпня входив до найближчого оточення Путіна, заявив, що деякі олігархи припускаються помилки, вважаючи своє майно і привілеї чимось постійним. За його словами, все це залежить від Путіна.
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"Пам'ятаєте, що сталося з Борисом Березовським і Володимиром Гусинським", – додав він, маючи на увазі екс-олігархів, які колись були наближені до Путіна.
Якунін стверджує, що залишив РЖД добровільно, однак на думку автора статті, олігарха вигнали з кола наближених. Причиною цього може бути те, що син Якуніна отримав британське підданство.
Сам Якунін стверджує, що Путін про це знав і не заперечував.
Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що перехід глави РЖД ("Російських залізниць") Володимира Якуніна на посаду в Раду федерації може викликати серію гучних перестановок у колі чиновників та бізнесменів, наближених до Путіна.