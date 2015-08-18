Відставка глави РЖД може стати причиною істотних змін у владній верхівці Росії - ЗМІ

Губернатор Калінінградської області на цьому тижні запропонував Якуніну представляти регіон у Раді Федерації, верхній палаті парламенту РФ, передає "Українська правда" з посиланням на Financial Times.

При цьому цю інформацію підтвердив представник РЖД Григорій Левченко, зазначивши, що Якунін дійсно має намір йти в депутати.

Варто наголосити, що Якунін був одним з найбільш наближених до Путіна чиновників і очолював одну з найбільш прибуткових держмонополій.

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Крім того, повідомляється, що перехід Якуніна в Радфед можна сприймати як пониження, навіть якщо він стане її головою.

Джерела FT у Кремлі розповіли, що перехід Якуніна може стати "частиною більш значних змін" у владній верхівці Росії.

Як відомо, Якунін є давнім соратником Путіна ще з часів так званого "Озерного кооперативу" у Санкт-Петербурзі, з членів якого досі складається найближче оточення Путіна.

Раніше УНІАН повідомляв, що один із наближених чиновників президента Росії Володимира Путіна Володимир Якунін йде у відставку з посади керівника РЖД.