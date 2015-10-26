Венеціанська комісія вважає недоцільним звільнення всiх суддів в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це заступник глави адміністрації президента, секретар Конституційної комісії Олексій Філатов заявив, коментуючи Остаточний висновок Венеціанської комісії щодо проекту змін до Конституції України в частині правосуддя.

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Згідно з висновком, «остання версія проекту є дуже позитивною і добре підготовленою та заслуговує повної підтримки».

Венеціанська комісія привітала запровадження конкурсних процедур при призначенні суддів на посади, скасування випробувального терміну для суддів, передачу повноважень щодо призначення і звільнення суддів від Верховної Ради і президента до Вищої ради правосуддя тощо.

Водночас у пункті 36-bis Остаточного висновку зазначається, що «Венеціанська комісія вважає, що звільнення всіх суддів, за виключенням виняткових ситуацій, таких як зміна конституційного ладу, не відповідає європейським стандартам і принципу верховенства права. Крім того, Венеціанська комісія вважає, що заміна всіх суддів (більш як 8 тис.) не буде можливою без шкоди для подальшого відправлення правосуддя».

Також Венеціанська комісія зазначила, що у випадку реорганізації конкретного суду у його суддiв будуть два можливих вибори: піти у відставку або пройти прозорий конкурс на нову посаду.

Коментуючи зазначений висновок, Філатов зазначив: «Як бачимо із висновку, Венеціанська комісія заперечує як звільнення всiх суддів, так i заборону суддям брати участь у конкурсi на посади в нових судах, коли вони будуть створені. Венеціанська комісія повнiстю підтримала позицiю Конституційної комісії в цьому питаннi. Змагання в популiзмi навколо нього мають припинитися».

Філатов також зазначив, що «проведення прозорих конкурсів на будь-яку посаду суддi, а також індивідуальне оцінювання суддів, необхідне для участі у конкурсі, передбачені прийнятим в лютому цього року Законом «Про забезпечення права на справедливий суд», і, за проектом Конституційної комісії, мають бути закрiплені також на рівні Конституції. Таким чином, судова реформа та оновлення суддiвського корпусу, яке дiйсно необхiдне, будуть йти виключно правовим шляхом».

Як повідомлялося, 23 жовтня 2015 року Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) на своєму пленарному засіданні надала позитивний висновок щодо проекту змін до Конституції України в частині правосуддя, затвердженого Конституційною Комісією 4 вересня 2015 року.

Венеціанська комісія, привітала, зокрема: запровадження конкурсних процедур при призначенні суддів на посади, скасування випробувального терміну для суддів, скасування «порушення присяги» як підстави для звільнення суддів, формування Вищої ради правосуддя таким чином, щоби більшість складали судді, обрані суддями, проведення реформи прокуратури та забезпечення гарантій її незалежності (насамперед, через позбавлення Верховної ради повноважень щодо висловлення недовіри Генеральному прокурору), а також позбавлення прокуратури повноважень щодо здійснення загального нагляду, запровадження iнституту конституцiйної скарги тощо.

Стратегією реформи судоустрою та судочинства на 2015-2020 роки, затверджена указом президента 20 травня 2015 року, передбачена оптимізація судової системи, що включатиме реорганізацію окремих судів, укрупнення апеляційних округів тощо.