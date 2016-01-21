Обама дозволив Пентагону бомбити ІДІЛ в Афганістані - The Washington Post

Про це заявили високопоставлені джерела у військовому відомстві, передає РБК з посиланням на The Washington Post.

За словами одного зі співрозмовників видання, нові правила були затверджені минулого тижня. Тепер американські військові в Афганістані зможуть вести бомбардування позицій ІД, тоді як раніше вони мали право застосовувати авіацію тільки в трьох випадках: для захисту іноземних сил, щоб допомогти афганським військам при сутичках з ворогом і проти бойовиків терористичного угруповання "Аль-Каїда".

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"Нові правила дозволять Сполученим Штатам більш активно боротися з ІДІЛ в Афганістані", зазначив один зі співрозмовників The Washington Post.

За словами іншого джерела видання, американські військові і раніше завдавали удари по деяких пов'язаних з ІД бойовиках в Афганістані, але ці бомбардування проводилися при виявленні у них "ворожих намірів", а не через приналежність до ІД.

Як зазначає The Washington Post, зараз на території Афганістану один одному протистоять два рухи бойовиків - "Талібан" та "Ісламська держава", обидва угруповання борються і з урядовими військами.

Раніше Обама, як і очікувалося, оголосив про уповільнення запланованого на 2016 рік виведення американських військ з Афганістану. Згідно з новим планом президента, майже весь наступний рік чисельність американського контингенту в Афганістані буде залишатися незмінною – 9 800 осіб, а незадовго до відходу Барака Обами з президентської посади в січні 2017 року контингент скоротиться до 5 500 осіб.