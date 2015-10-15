Обама оголосив про уповільнення виведення військ з Афганістану

Згідно з новим планом президента, майже весь наступний рік чисельність американського контингенту в Афганістані буде залишатися незмінною – 9 800 осіб, а незадовго до відходу Барака Обами з президентського поста в січні 2017 року контингент скоротиться до 5 500 осіб, повідомляє "Голос Америки".

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У минулому році Барак Обама пообіцяв вивести всі американські війська з Афганістану до кінця 2016 року, за винятком невеликого контингенту чисельністю 1000 військовослужбовців, що базується в американському посольстві в Кабулі. Президент заявив, що настав час "перегорнути сторінку", пов'язану з війною, що почалася у 2001 році у відповідь на теракти в США.

Перегляд планів став результатом тривалих обговорень між Білим домом, Пентагоном, воєначальниками, які служать в Афганістані, а також представниками афганської влади. Нинішнє рішення було прийнято після того, як нещодавно афганські сили на деякий час втратили контроль над містом Кундуз, який був захоплений бойовиками "Талібану".

Решта 5 500 військовослужбовців будуть базуватися в Кабулі, Баграмі, Джелалабаді і Кандагарі.

Діяльність американських військових в Афганістані, як і раніше, буде обмежена двома конкретними місіями: боротьбою з тероризмом та наданням консультацій афганським союзникам у боротьбі з силами "Талібану" і "Аль-Каїди".