Президенту Таджикистану дозволили обиратися необмежену кількість разів

В даний час, згідно Конституції Таджикистану, одна і та ж особа не може бути президентом більше двох термінів підряд, передає Asia Plus. Поправки спрямовані для подання висновку до Конституційного суду Таджикистану. Після того, як суд винесе свій висновок, буде оголошена точна дата всенародного референдуму щодо внесення поправок до Конституції.

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Крім того, згідно з прийнятими поправками, балотуватися на пост президента Таджикистану зможе кандидат, який досяг віку 30 років. Раніше віковий поріг становив 35 років.

Як зазначає Asia Plus, поправки до Конституції, в разі їх прийняття, також дадуть право Рустаму Емомалі, старшому сину діючого президента країни Емомалі Рахмона, висунути свою кандидатуру на майбутніх в 2020 році президентських виборах. Синові Рахмона в 2020 році буде 33 роки.

З тексту Конституції також планується вилучити визначення «Основний закон».

Згідно із законами країни, поправки до Конституції Таджикистану можуть вноситися шляхом всенародного референдуму, вони вносилися в 1999 році (встановивши двопалатний парламент замість однопалатного) і в 2003-му (подовживши термін повноважень президента з п'яти до семи років).

Емомалі Рахмон став президентом Таджикистану в 1994 році. Наступні президентські вибори в країні заплановано на 2020 рік.