У Стамбулі арештували підозрюваних у вбивстві таджицького опозиціонера

За повідомлення турецьких ЗМІ, Умаралі Куватова поховали сьогодні, 9 березня. Під час жалобної церемонії присутні розгорнули плакати, на яких було написано, що «вбивцею» Умаралі Куватова є президент Таджикистану Емомалі Рахмон, якого вони називали «диктатором», передає радіо "Свобода".

Читайте такожУ Стамбулі вбито відомого таджицького опозиціонераБізнесмен Умаралі Куватов раніше мав тісні зв’язки з президентом Емомалі Рахмоном, але став його опонентом. У Душанбе його розшукували через звинувачення у шахрайстві. Умаралі Куватов називав ці звинувачення політично мотивованими.