У Стамбулі арештували підозрюваних у вбивстві таджицького опозиціонера
18:12, 09 березня 2015Світ
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У Стамбулі поліція заарештували трьох громадян Таджикистану за підозрою у причетності до вбивства таджицького опозиціонера і бізнесмена Умаралі Куватова, якого застрелили минулого тижня.
Арештували підозрюваних у вбивстві таджикського опозиціонера \ УНИАН
За повідомлення турецьких ЗМІ, Умаралі Куватова поховали сьогодні, 9 березня. Під час жалобної церемонії присутні розгорнули плакати, на яких було написано, що «вбивцею» Умаралі Куватова є президент Таджикистану Емомалі Рахмон, якого вони називали «диктатором», передає радіо "Свобода".
Читайте такожУ Стамбулі вбито відомого таджицького опозиціонераБізнесмен Умаралі Куватов раніше мав тісні зв’язки з президентом Емомалі Рахмоном, але став його опонентом. У Душанбе його розшукували через звинувачення у шахрайстві. Умаралі Куватов називав ці звинувачення політично мотивованими.
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