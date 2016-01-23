У Лаврова обурені рішенням США відкликати акредитацію консулів РФ

Про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Обурені рішенням Вашингтона відкликати акредитації у п'яти із шести почесних консулів Російської Федерації у США в Каліфорнії, Юті, Міннесоті, Флориді і Пуерто-Ріко. Більше того, їм навіть погрожують кримінальним переслідуванням», - сказала Захарова.

Вона заявила, що спроби обґрунтування таких «неадекватних» дій звинувачувати Росію в ескалації напруженості в двосторонніх справах «не витримують критики».

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«Загальновідомо, що саме США розв'язали санкційну агресію проти Росії і здійснюють широкомасштабну русофобську пропаганду у цілому світі, намагаючись відвести від себе відповідальність за підтримку збройного перевороту в Україні і кровопролитної війни в Донбасі. Американські спецслужби не припиняють провокації проти працівників російських дипломатичних представництв, причому не тільки в США», - сказала вона.

Представник російського МЗС вважає, що рішенням щодо почесних консулів Адміністрація Барака Обами продовжує лінію на згортання зв'язків з РФ.

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За словами Захарової, американська влада вчергове наочно продемонструвала справжнє ставлення до розвитку контактів між людьми, налагодженням яких якраз і займалися почесні консули, поряд з наданням допомоги росіянам, які відвідують США.

Як повідомляв УНІАН, Державний департамент США повідомив, що відмінив акредитацію п'яти почесних консулів Росії в США у відповідь на переслідування американських дипломатичних працівників у Росії.