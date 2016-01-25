Президент Афганістану пообіцяв "поховати" ІДІЛ

Він заявив, що ІД - це не "афганський феномен", а звірства, вчинені бойовиками, відштовхнули від них народ, передає ВВС Україна.

"Афганцями тепер керує помста. Вони (бойовики ІД) вплуталися у конфлікт не з тими людьми", - зазначив Гані.

Афганський лідер застеріг, якщо до квітня не почнуться мирні переговори з талібами, то конфлікт в країні посилиться і його наслідки будуть відчуватися у всьому регіоні.

Читайте такожАфганістан звернувся до РФ із проханням про поставки зброї – WSJ

За його словами, у боротьбі з талібами повинен брати активну участь Пакистан, оскільки побороти цю загрозу можна тільки спільними зусиллями.

"Ці проблеми комплексні і не можуть вирішитися застосуванням сили лише з одного боку", - зауважив Ашраф Гані.

Відповідаючи на питання про долю афганських мігрантів у Європі, Гані заявив, що у біженців немає майбутнього в країнах ЄС.

"Європа закриває свої кордони", - сказав він.