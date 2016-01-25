Президент Афганістану пообіцяв "поховати" ІДІЛ
Президент Афганістану Ашраф Гані пообіцяв "поховати" екстремістське угрупування "Ісламська держава", проти місцевого осередку якого ведуть бої урядові сили і таліби.
Він заявив, що ІД - це не "афганський феномен", а звірства, вчинені бойовиками, відштовхнули від них народ, передає ВВС Україна.
"Афганцями тепер керує помста. Вони (бойовики ІД) вплуталися у конфлікт не з тими людьми", - зазначив Гані.
Афганський лідер застеріг, якщо до квітня не почнуться мирні переговори з талібами, то конфлікт в країні посилиться і його наслідки будуть відчуватися у всьому регіоні.
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За його словами, у боротьбі з талібами повинен брати активну участь Пакистан, оскільки побороти цю загрозу можна тільки спільними зусиллями.
"Ці проблеми комплексні і не можуть вирішитися застосуванням сили лише з одного боку", - зауважив Ашраф Гані.
Відповідаючи на питання про долю афганських мігрантів у Європі, Гані заявив, що у біженців немає майбутнього в країнах ЄС.
"Європа закриває свої кордони", - сказав він.