Афганські таліби заперечують переговори з Росією

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Заяву талібів було зроблено у відповідь на заяву функціонера міністерства закордонних справ Росії Заміра Кабулова про те, що: "Інтереси талібів [...] об'єктивно збігаються з нашими [...] Я вже раніше говорив про наявність у нас з талібами каналів зв'язку для обміну інформацією".

Дипломат мав на увазі, що інтереси талібів у боротьбі з ІД в Афганістані збігаються з російськими.

На своєму англомовному сайті таліби заявили, що "не бачать необхідності отримувати допомогу від кого б то не було в зв'язку з так званим ДАІШ (ІДІЛ, - ред.)", і додають, що вони "не вступали в контакт і не вели переговорів ні з ким з цього питання".

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Раніше в інтерв'ю телеканалу "Аль-Джазіра" представник талібів сказав, що сили ІД в Афганістані "не настільки сильні, щоб нам чимось погрожувати".

Зі свого боку, Замір Кабулов сказав, що Росія не збирається проводити в Афганістані військово-повітряну операцію за аналогією з тією, що зараз проводиться в Сирії.