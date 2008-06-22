Вантажівка впала у прірву в Болівії: щонайменше 20 осіб загинули

Щонайменше 20 осіб загинули при падінні у прірву вантажівки з людьми в центральному районі Болівії, повідомляє в неділю сайт місцевої газети «Opinion».

Аварія сталася напередодні на 96-му км дороги між містом Кочабамба і столицею країни Ла-Пас.

"Вантажівка, що везла торговців овочами і зеленню на недільний ринок міста Уачака, впала у прірву 120 метрів завглибшки. Щонайменше, 20 осіб загинули, в основному, жінки і діти", - сказав виданню представник дорожньої поліції полковник Мануель СААВЕДРА.

На думку працюючих на місці трагедії експертів, причиною аварії була несправність гальм.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

2 червня в Болівії при падінні автобуса в прірву загинуло 17 людей. 8 червня уряд країни, стурбований високою смертністю на дорогах, оголосив про ухвалення спеціальної програми, покликаної скоротити кількість аварій.

Згідно даних Панамериканської організації охорони здоров`я, минулого року в Болівії в автоаваріях загинуло понад 1000 осіб, майже 13,5 тисяч дістали поранення.

У Латинській Америці та Карибському регіоні на дорогах щорічно гинуть 130 тисяч людей.