Починається "Тиждень НАТО" у Вірменії

"Тиждень НАТО" у понеділок, 23 червня, стартує у Вірменії, повідомили РІА “Новости” в інформаційному центрі НАТО в країні.

"Подробиці запланованих заходів будуть представлені на брифінгу заступника міністра закордонних справ Гегама Гарібджаняна і виконавчого директора Атлантичної асоціації Вірменії Тевана Погосяна", - сказав представник інформцентру.

За його словами, запланована також презентація вірменського перекладу книги екс-заступника помічника держсекретаря США Рональда Асмуса "Відкриваючи двері в НАТО", які розповідають про процес розширення Північноатлантичного альянсу.

У презентації візьме участь тимчасовий повірений у справах США у Вірменії Джозеф Пеннінгтон.