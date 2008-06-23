Починається "Тиждень НАТО" у Вірменії
05:45, 23 червня 2008Світ
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Повідомляє інформцентр Альянсу в країні
"Тиждень НАТО" у понеділок, 23 червня, стартує у Вірменії, повідомили РІА “Новости” в інформаційному центрі НАТО в країні.
"Подробиці запланованих заходів будуть представлені на брифінгу заступника міністра закордонних справ Гегама Гарібджаняна і виконавчого директора Атлантичної асоціації Вірменії Тевана Погосяна", - сказав представник інформцентру.
За його словами, запланована також презентація вірменського перекладу книги екс-заступника помічника держсекретаря США Рональда Асмуса "Відкриваючи двері в НАТО", які розповідають про процес розширення Північноатлантичного альянсу.
У презентації візьме участь тимчасовий повірений у справах США у Вірменії Джозеф Пеннінгтон.
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