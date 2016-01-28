Посол США в РФ не виключає нових зустрічей Нуланд і Суркова щодо Мінських угод

Про це заявив посол США в РФ Джон Теффт, інформує РИА "Новости".

"Так, ми думаємо, що це була корисна зустріч. Наша мета - постаратися підтримати "нормандський" процес, і ми координуємо нашу роботу з Німеччиною і Францією. Я думаю, що на даний момент ніхто не знає, чи будуть додаткові зустрічі. Як я сказав раніше, ключовий момент - це виконати угоди, і ми будемо робити все, що необхідно, щоб підтримати повне виконання Мінських угод", - сказав посол.

Теффт зазначив, що "ніхто не говорить про те, що цей формат стане постійним".

Читайте такожЗустріч Нуланд з Сурковим вплинула на засідання Тристоронньої контактної групи - ОБСЄ

За його словами, "якщо потрібні якісь зустрічі, я думаю, що держсекретар Керрі скаже, що це було б добре, але на даний момент ми не плануємо якісь певні зустрічі".

Як повідомляв УНІАН, раніше директор Департаменту політики та комунікацій Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв заявив, що українській стороні відомий результат переговорів Нуланд із Сурковим.

У Державному департаменті США заявили, що зустріч Нуланд і Суркова 15 січня була спрямована на підтримку роботи "нормандського формату" і Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.