Канада випустить кольорові монети у вигляді української писанки

Як повідомляється на сторінці Національного банку України в соціальній мережі Facebook, цей випуск стане першим досвідом використання канадським монетним двором яйцевидної форми при створенні монет.

Номінал монети буде становити 20 доларів.

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Ескізи для монети розробила канадська художниця українського походження Енн Мораш.

У повідомленні наголошується, що НБУ вітає інтерес Канади до культури України і пишається, що "найулюбленіша форма традиційного українського народного мистецтва отримала таке цікаве втілення" у нумізматичній продукції Королівського монетного двору Канади.

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