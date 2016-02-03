Канада випустить кольорові монети у вигляді української писанки
Королівський монетний двір Канади має намір 20 лютого випустити одноунцієву срібну монету «Традиційна українська писанка».
Як повідомляється на сторінці Національного банку України в соціальній мережі Facebook, цей випуск стане першим досвідом використання канадським монетним двором яйцевидної форми при створенні монет.
Номінал монети буде становити 20 доларів.
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Ескізи для монети розробила канадська художниця українського походження Енн Мораш.
У повідомленні наголошується, що НБУ вітає інтерес Канади до культури України і пишається, що "найулюбленіша форма традиційного українського народного мистецтва отримала таке цікаве втілення" у нумізматичній продукції Королівського монетного двору Канади.
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