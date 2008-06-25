У небі Китаю зіткнулися два реактивні літаки
17:42, 25 червня 2008Світ
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Місця падіння оточені
Над передмістями Хух-Хото, столиці китайського автономного району Внутрішня Монголія зіткнулися два реактивні літаки J-8, передає Лента.ру з посиланням на ВВС News.
Обидва пілоти катапультувалися і благополучно спустилися на землю на парашутах. Вони отримали лише незначні травми. Повідомлень про потерпілих на землі також немає, хоча аварія відбулася над населеною місцевістю.
Місця падіння обох літаків наразі оточені.
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