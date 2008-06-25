У небі Китаю зіткнулися два реактивні літаки

Над передмістями Хух-Хото, столиці китайського автономного району Внутрішня Монголія зіткнулися два реактивні літаки J-8, передає Лента.ру з посиланням на ВВС News.

Обидва пілоти катапультувалися і благополучно спустилися на землю на парашутах. Вони отримали лише незначні травми. Повідомлень про потерпілих на землі також немає, хоча аварія відбулася над населеною місцевістю.

Місця падіння обох літаків наразі оточені.