Глава МЗС Франції сьогодні оголосить про свою відставку - ЗМІ

Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус в середу оголосить про свою відставку.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на RTL.

Водночас очікується, що в середу президент країни Франсуа Олланд оголосить також про призначення Фабіуса головою Конституційної ради Франції (орган конституційного контролю).

Як відзначає видання, відставка Фабіуса неодмінно призведе до урядових перестановок в країні.

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Водночас призначення нового голови Конституційної ради пришвидшить призначення нових членів до органу.

Як відомо, Конституційна рада складається з 9 членів, три з яких поновлюються кожні три роки та пропонуються президентом країни, головою Національних зборів (нижня палата парламенту) та головою Сенату (верхня палата).

Нагадаємо, Фабіус перебуває на посаді міністра закордонних справ Франції з 12 травня 2012 року.