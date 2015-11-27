МЗС Франції: співпраця з армією Сирії можлива тільки в рамках перехідного періоду

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. Раніше французький міністр припустив, що співпраця з силами президента Сирії Башара Асада може бути використана для боротьби з ісламістами, що означало б відхід від позиції Заходу про те, що сирійський лідер повинен піти у відставку.

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"Співпраця всіх сирійських сил, в тому числі сирійської армії, проти ІДІЛ, очевидно, вітається, але, як я постійно говорив, вона стане можливою тільки в рамках політичного переходу", - уточнив Лоран Фабіус.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Франсуа Олланд під час свого візиту до президента РФ Володимира Путіна заявляв, що президент Сирії Башар Асад не має політичного майбутнього. У той же час Володимир Путін підтримує режим Башара Асада і наполягає на тому, що його майбутнє має вирішувати сирійський народ.