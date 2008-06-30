Найбідніші у Європі - східні новачки

Найбагатшою країною Євросоюзу є Люксембург, найбіднішою – Болгарія. Такі дані статистичного бюро ЄС за 2007 рік.

Як передає MIGnews.com, за даними Євростату, паритет купівельної спроможності і частка валового внутрішнього продукту на душу населення в Люксембурзі практично втричі перевищує середній показник по 27 країнам Євросоюзу і становить 276 пунктів.

Паритет купівельної спроможності - це штучна величина, на яку не впливає різниця в цінах в країнах ЄС.

На другому місці з показником 146 пунктів виявилася Ірландія, яка є однією з найбільших країн-«донорів» Євросоюзу.

На третьому місці в списку найбагатших і найблагополучніших країн ЄС стоїть Голландія - 131 пункт, на четвертому - Австрія з показником 128 пунктів. Далі за списком йдуть Німеччина, Франція, Іспанія та Італія.

Останніми у списку «новобранці» ЄС - Румунія і Болгарія, які вступили до Євросоюзу минулого року.