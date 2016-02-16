Іран планує купити у Росії зброї на $8 мільярдів - ЗМІ

Про це повідомили джерела в галузі військово-технічного співробітництва, передає "КоммерсантЪ".

До Москви в понеділок з дводенним візитом прибув міністр оборони Ірану Хосейн Дехган. У програмі - переговори з главою оборонного відомства РФ Сергієм Шойгу і віце-прем'єром Дмитром Рогозіним. За словами джерела видання, близького до Кремля, у вівторок генерала Дехгана повинен прийняти і президент РФ Володимир Путін.

За інформацією видання, Тегеран вже передав Москві список військової техніки і озброєнь, які іранські військові хотіли б придбати — він вивчався в Міноборони РФ, уряді й Кремлі.

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Так, іранська сторона зацікавлена у придбанні російських винищувачів типу Су-30СМ, навчально-бойових літаків Як-130, вертольотів сімейства Мі-8 і Мі-17, російських берегових мобільних ракетних комплексів "Бастіон", оснащених надзвуковою протикорабельною ракетою "Яхонт", надводних кораблів класу фрегат, дизель-електричних підводних човнів і низки інших зразків бойової техніки.

Але реалізації цих планів можуть завадити два фактори: Тегеран розраховує придбати російську зброю в кредит, але в Москві на це йти не готові через економічну кризу, а також резолюція Радбезу ООН №2231, що накладає обмеження на постачання Ірану звичайних озброєнь.

Нагадаємо, раніше командувач сухопутних військ бригадний генерал Ахмад-Реза Пурдаста заявив, що Іран не буде закуповувати російські танки Т-90 і розраховує на власне виробництво подібної бронетехніки.