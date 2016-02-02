Іран передумав купувати російські танки

Про це заявив командувач сухопутних військ Ірану бригадний генерал Ахмад-Реза Пурдастан, передає ТАСС.

"Виробництво танків у країні налагоджено. І наразі ми не потребуємо придбання їх за кордоном. Виходячи з можливостей країни, зараз придбання танків Т-90 виключено і ми хочемо виробляти бронетехніку у себе в країні", - пояснив Пурдастан рішення іранського генштабу.

Раніше в грудні 2015 року генерал Пурдастан заявляв, що збройні сили Ірану мають намір закупити російські танки Т-90 і відповідну пропозицію було передано в генеральний штаб збройних сил Ірану.

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Нагадаємо, Іран анонсував закупівлю до 400 літаків після скасування санкцій. Згідно з контрактом, перші літаки Airbus повинні прибути в Іран до 20 березня.

Як повідомляв УНІАН, з Ірану 16 січня зняли міжнародні санкції. Це сталося після публікації доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), в якій йдеться, що Іран виконав всі умови угоди, що передбачає заморожування його ядерної програми.