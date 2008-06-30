Абхазія завтра закриє кордон із Грузією

Абхазія 1 липня закриє кордон з Грузією, заявив президент невизнаної республіки Сергій БАГАПШ журналістам у Сухумі, де у понеділок вранці прогриміло два вибухи, передає Газета.ru. «Із завтрашнього дня грузино-абхазький кордон буде закрито», - сказав президент Абхазії.

С.БАГАПШ звинуватив грузинські спецслужби в причетності до вибухів і наголосив, що абхазька влада робить все, щоб виявити причетних до події.