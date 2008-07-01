Річна інфляція в зоні євро у червні становитиме 4%
06:28, 01 липня 2008Світ
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Попередні дані Євростату
За попередніми даними, річна інфляція у червні 2008 року (червень-2008 до червня-2007) в зоні євро становитиме 4,0%, і сягне нового цього річного максимуму.
Про це УНІАН повідомили у Євростаті.
У травні 2008 року річна інфляція становила в єврозоні 3,7%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 3,9%.
До зони євро з січня 2008 року належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта та Кіпр.
Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія прогнозує, що в 2008 році річна інфляція в ЄС-27 становитиме 3,6%.
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