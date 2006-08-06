Фідель Кастро одужує

Кубинський лідер Фідель КАСТРО повернеться до роботи впродовж "декількох тижнів". Про це заявив кубинський віце-президент Карлос ЛАХЕ, який перебуває з візитом у Болівії. Він спростував інформацію про те, що кубинський лідер хворий на рак, передає ЛIГАБiзнесIнформ.

Провідна газета другого за величиною бразильського міста Сан-Паулу "Folha de Sao Paolo" у суботу повідомила, що Президент Бразилії Луїш Інасіу Лула да СІЛВА і керівники бразильської партії трудящих були інформовані цього тижня кубинською владою про те, що у кубинського лідера Ф.КАСТРО знайдено рак.

За інформацією видання, у Ф.КАСТРО знайдено злоякісну пухлину в черевній порожнині і тому, навіть якщо він поправиться від проведеної минулого понеділка термінової операції на кишечнику, то все одно не зможе повернутися до управління державою.

Пізніше уряд Бразилії спростував інформацію бразильської газети про те, що кубинська влада сповістила йому, що Ф.КАСТРО хворий на рак.