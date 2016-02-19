Facebook і Twitter підтримали Apple в суперечці з ФБР
Twitter і Facebook підтримали відмову Apple допомогти ФБР зламати iPhone.
У заяві Facebook йдеться, що компанія засуджує тероризм і цінує роботу правоохоронців, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
"Коли ми отримуємо законні запити від влади, ми задовольняємо їх", – вказується в повідомленні.
Тим не менш, відзначає Facebook, компанія завжди буде боротися з вимогами послабити безпеку систем.
"Ці вимоги створять страшний прецедент і будуть заважати компаніям забезпечувати безпеку продуктів", – йдеться в заяві.
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Також дії Apple схвалив генеральний директор Twitter Джек Дорсі. "Ми підтримуємо Тіма Кука і Apple", – написав він у своєму мікроблозі.
Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Apple оскаржить рішення американського суду, який зобов'язав її допомогти ФБР отримати доступ до інформації з телефону Саїда Фарука, який розстріляв 14 осіб у Сан-Бернардіно. У компанії підкреслили, що доступ до інформації з iPhone може отримати тільки людина, що знає пароль від пристрою.