Facebook і Twitter підтримали Apple в суперечці з ФБР

У заяві Facebook йдеться, що компанія засуджує тероризм і цінує роботу правоохоронців, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Коли ми отримуємо законні запити від влади, ми задовольняємо їх", – вказується в повідомленні.

Тим не менш, відзначає Facebook, компанія завжди буде боротися з вимогами послабити безпеку систем.

"Ці вимоги створять страшний прецедент і будуть заважати компаніям забезпечувати безпеку продуктів", – йдеться в заяві.

Читайте такожСноуден припустив, що ФБР прагне контролювати всі iPhone

Також дії Apple схвалив генеральний директор Twitter Джек Дорсі. "Ми підтримуємо Тіма Кука і Apple", – написав він у своєму мікроблозі.

Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Apple оскаржить рішення американського суду, який зобов'язав її допомогти ФБР отримати доступ до інформації з телефону Саїда Фарука, який розстріляв 14 осіб у Сан-Бернардіно. У компанії підкреслили, що доступ до інформації з iPhone може отримати тільки людина, що знає пароль від пристрою.