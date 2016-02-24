Пентагон вніс до Конгресу план закриття в'язниці в Гуантанамо

Про це повідомив президент США Барак Обама, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"В'язниця в Гуантанамо не зміцнює нашу безпеку, а лише підриває її", - сказав Обама в ході спеціального брифінгу.

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"Ми закриваємо сторінку в нашій історії. Вона відображає уроки, які ми засвоїли після 11 вересня", - заявив американський президент, маючи на увазі 11 вересня 2001 року, коли "Аль-Каїда" здійснила напади на Нью-Йорк і Вашингтон.

Передбачається, що з 91 ув'язненого, що перебувають у в'язниці, 34 можуть бути переведені в треті країни і до 60 відправлені в США.

Як повідомляв УНІАН, витрати на ліквідацію в'язниці на американській військовій базі Гуантанамо і переведення ув'язнених в інші в'язниці складуть від $290 млн до $475 млн.