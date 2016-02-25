Греція відкликала посла в Австрії через суперечки навколо мігрантів

18:54, 25 лютого 2016
Світ
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Влада Греції відкликала свого посла з Австрії після того, як Відень не запросив Афіни на конференцію з міграційного питання.

REUTERS

Посла відкликали для консультацій, передає Бі-бі-сі. У повідомленні міністерства закордонних справ Греції говориться, що дії Афін пояснюються бажанням зберегти дружні відносини між країнами.

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У середу представники 10 балканських держав були присутні на переговорах в Австрії. На зустрічі обговорювалися заходи по обмеженню кількості мігрантів.

У Греції, яку не запросили на переговори, заявили, що тягар врегулювання міграційної кризи не повинен покладатися на одну країну.

Австрія і кілька балканських країн мають намір обмежити кількість мігрантів, що збільшить навантаження на Грецію, побоюються в Афінах.

На минулих вихідних стався інцидент на македонсько-грецькому кордоні. Македонія відмовилася впускати афганців. Мігранти почали протестувати, ситуація загострювалася, і влада Греції була змушена відвезти афганців в Афіни.

У число заходів по обмеженню напливу мігрантів входять зняття відбитків пальців у всіх, хто намагається перетнути кордон. Мігрантів без документів або з підробленими паспортами може бути заборонений в'їзд.

Деякі країни просять дати їм право впускати тільки тих мігрантів, які потребують захисту. Європейські чиновники під цим формулюванням розуміють громадян Сирії та Іраку.

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