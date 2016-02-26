Перемир'я не показник: Росія не має наміру припиняти бомбардування Сирії

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, заяви громадських організацій про атаки російських військових на цивільні об'єкти "не підкріплені ніякою достовірною інформацією".

"Відомо, що навіть після набрання чинності перемир'я наступальні дії проти терористичних організацій в Сирії припинятися не будуть, це не планується", - заявив він.

"Це одна з умов узгодженої президентами РФ і США ініціативи", - нагадав Пісків.

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"ПКС Росії продовжують операцію в Сирії на підтримку збройних сил цієї країни; вона спрямована проти ІД та інших терористичних організацій, які зафіксовані у відповідному списку РБ ООН", - зазначив прес-секретар.

Варто відзначити, що Пєсков не уточнив про які саме "інші терористичні організації" йде мова.

Нагадаємо, за даними аналізу Reuters, складеного на підставі даних Міноборони РФ, майже 80% російських авіаударів у Сирії припали по районах, які контролює не "Ісламська держава".

Як показав аналіз, більша частина ударів була здійснена в районах, які утримують інші угруповання, протистоять режиму сирійського президента Башара Асада , в тому числі відгалуження "аль-Каїди", але також і бойовики, яких підтримує Вашингтон і його союзники.