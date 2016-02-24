У Путіна вважають, що говорити про американський "план Б" по Сирії поки рано

Прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков стверджує, що в Кремлі зараз сподіваються впровадити той мирний план, який був узгоджений ыз США. Його цитує "РБК".

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"Вважаю передчасним взагалі говорити про якісь інші плани. Зараз нагальне завдання — вийти на припинення вогню у відношенні тих угруповань, які підтримають ініціативу", — сказав Пєсков.

"Зараз концентруємося на "плані А" і вважаємо, що обговорювати і працювати над реалізацією того плану і тієї ініціативи, яка була сформульована президентами двох країн — це є нашим пріоритетом", — наголосив представник президента.

Зазначимо, вчора Wall Street Journal писала, що зараз у Білому домі обговорюються передача сирійським повстанцям розвідданих для ухилення від російських авіаударів і проведення наступальних операцій проти сил Башара Асада. Також нібито висловлюються заклики до введення нових економічних санкцій щодо Росії, однак цей варіант навряд чи буде підтриманий в Європі.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Росія і США домовилися про нову спробу встановити режим припинення вогню в Сирії, який повинен вступити в силу 27 лютого. Авіаудари планується продовжити по позиціях терористичних угруповань, однак сирійські повстанці вже заявили, що побоюються російських авіаударів під прикриттям боротьби з тероризмом.