Обама продовжив дію санкцій проти Росії через її агресію в Україні

Опублікований Білим домом документ зберігає режим "надзвичайного стану", введений у зв'язку із спробами Росії підірвати демократичні процеси в Україні, порушити її суверенітет і територіальну цілісність.

"Я продовжую на один рік режим (санкційного - ред) надзвичайного стану, оголошений указом 13660", - йдеться в документі.

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У документі наголошується, що ця ситуація несе також загрозу національній безпеці й зовнішній політиці США.

Серед причин, через які були введені санкції, зазначаються анексія Росією українського Криму, використання сили в Україні, підрив демократичних процесів та інститутів України, загроза миру, стабільності, безпеки і територіальної цілісності України, а також незаконне привласнення активів.