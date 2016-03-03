Віце-президент Facebook звільнений з-під варти в Бразилії

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Суддя у середу, 2 березня, ухвалив, що він був напередодні затриманий помилково, так як його ім'я не фігурувало у справі у зв'язку з відмовою дати правоохоронним органам інформацію про користувачів сервісу повідомлень WhatsApp.

Джодан провів у в'язниці Сан-Паулу одну ніч.

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Раніше інший суд, у північно-східному штаті Сежипи, видав ордер на арешт топ-менеджера, звинувативши його в невиконанні судового рішення співпрацювати із слідством у справі про незаконний обіг наркотиків та організованою злочинністю.

Як повідомляв УНІАН, поліція Бразилії заарештувала віце-президента Facebook по Латинській Америці, аргентинця Дієго Джодана. Його звинувачують у невиконанні рішень суду, так як компанія відмовилася надавати поліції доступ до своїх даних в рамках розслідування справи про наркотрафік.