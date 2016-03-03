У Конгресі США виступили за створення трибуналу щодо військових злочинів Асада, Кремля та Ірану в Сирії

Резолюція містить звинувачення на адресу президента Сирії Башара Асада та його союзників, особливо Росії та Ірану, в скоєнні військових злочинів проти мирного населення Сирії, пише російська редакція Голосу Америки.

У документі, зокрема, підкреслюється: «...Абсолютна більшість мирних жителів, які стали жертвами сирійського конфлікту, були вбиті урядом Сирії та його союзниками, а саме – Російською Федерацією, Ісламською Республікою Іран та поплічниками Ірану з числа терористичних організацій – таких, як Хезболла».

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Ця резолюція про військові злочини закликає президента Обаму доручити представнику США в ООН виступити в підтримку створення міжнародного трибуналу з військових злочинів, який буде судити тих, хто скоїв військові злочини і злочини проти людства в Сирії. У документі наголошується, що уряд Сирії «широко використовує тортури і згвалтування, використовує голод як засіб ведення війни і здійснює масові вбивства мирних жителів, в тому числі використовуючи хімічну зброю, касетні і бочкові бомби».

Голова Комітету Палати представників з іноземних справ республіканець Ед Ройс заявив, що створення міжнародного трибуналу чітко продемонструє сирійцям, що про них не забули. З початку збройного конфлікту загинуло близько 425 тисяч сирійців. Близько 4 мільйонів осіб стали біженцями. Іініціатор резолюції республіканець Кріс Сміт говорив про аналогічні трибунали з військових злочинів, вчинених на території колишньої Югославії та Сьєрра-Леоне. Він заявив, що трибунали виявилися ефективним інструментом, що дозволив притягти винних до відповідальності.

В резолюції про військові злочини наголошується, що Росія не тільки допомагає Асаду, але «сама порушує міжнародне право, навмисно піддаючи бомбардуванням цивільні об'єкти, такі як пекарні, лікарні, ринки і школи».

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