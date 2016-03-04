На сході Туреччини біля гуртожитку підірвали автомобіль, є загиблі і поранені
Замінований автомобіль вибухнув в п'ятницю біля гуртожитку для поліцейських в місті Нусайбін провінції Мардін на південному сході Туреччини, повідомляє портал Haberturk.
В результаті інциденту двоє поліцейських загинули і 14 отримали поранення. Четверо потерпілих перебувають у важкому стані.
Після вибуху члени забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК) відкрили вогонь з гранатометів по будівлі, поліція відкрила вогонь у відповідь. Будівля гуртожитку отримала серйозні пошкодження, виникла пожежа, пише Росбалт.
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Як повідомляв УНІАН, 17 лютого в Анкарі стався потужний вибух, унаслідок якого, за останніми даними, загинули 28 людей, понад 60 отримали поранення. Вибух стався у годину пік за 300 метрів від військового штабу в той час, коли автобус з військовослужбовцями проїжджав повз.